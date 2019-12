Elezioni regionali in Emilia Romagna | Simone Benini è il candidato del M5S

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019)sarà ilpresidente per il M5s alle prossimein. Con 335 preferenzeè risultato il più votato. A seguire Monica Medici con 222 voti e Raffaella Gamberini con 219 voti. Nel corso delle due giornate di voto, si legge sul Blog delle Stelle, sono state espresse complessivamente 6.015 preferenze da parte degli aventi diritto al voto residenti in. La prima si è conclusa nella giornata di ieri, 11 dicembre, nel corso della quale gli iscritti hanno potuto votare i nominativi dei candidati consiglieri. Oggi la seconda. Chi èha 49 anni, è nato e vive a Forlì. Secondo la biografia diffusa dal M5s, è un piccolo imprenditore attivo nel campo It, sistemista programmatore senior, esperto di sistemi informatici. Politicamente, è legato alle energie rinnovabili, rifiuti zero e ...

berlusconi : Sul #Mes il centrodestra ha votato una risoluzione unitaria, che avevamo scritto noi. In Parlamento e anche in vist… - LegaSalvini : #SALVINI A VIBO VALENTIA: 'VINCEREMO LE ELEZIONI REGIONALI E LA LEGA SARÀ PROTAGONISTA, NOI RAPPRESENTIAMO LA VERA… - ricpuglisi : Caro @sbonaccini, questa è la tua avversaria alle elezioni regionali. Sapevi che 'prescrive' gite nei boschi a ch… -