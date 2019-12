Elettra Lamborghini atomica | uno scatto bollente fa impazzire i fan FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ormai ha spiccato il volo. Ora è una bravissima cantante molto affermata e il suo social straripa di progetti televisivi o meno ai quale prende parte. Ieri il mondo di Instagram è impazzito per unosensuale della loro celeb preferita. Leopardato peradoro le stampe animaliè, soprattuto quelle leopardate. Non è un segreto e infatti le indossa quando può. Per questo serviziografico ancora inedito la bellissima cantante indossa un abito a due pezzi color bronzo. La cantante ha una piega spettinata e mossa in pieno stile selvaggio ed ammicca ai fan, mostrando il suo fisico allenato e formoso al punto giusto. Il top del completo enfatizza il suo seno da capogiro retto da una leggerissima bretella. Cosa avrà in servo per noi la bellissima? Resteremo collegati su Instagram per scoprirlo il prima ...

COLDVPLAYS : Cosa devo fare per avere gli addominali di Elettra Lamborghini? - expectvtation : RT @edismyreligion: gli addominali di elettra lamborghini sono più definiti e strutturati della mia vita - with_hvnter : RT @edismyreligion: gli addominali di elettra lamborghini sono più definiti e strutturati della mia vita -