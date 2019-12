Eleonora Berlusconi in crisi con il marito | ha un amante?

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019)è la figlia di Silviodi cui si sa meno relativamente alla sua vita privata. A differenza degli altri suoi fratelli, più o meno sotto i riflettori, ha sempre fatto parlare poco di sé. Agli eventi mondani e alle interviste mediatiche, la 33enne mamma di tre figli preferisce infatti dedicarsi alla sua carriera e alla sua famiglia. Proprio in merito alla sua relazione con il compagno inglese Guy Binns ci potrebbe tuttavia essere aria di. A pochi mesi dalla nascita di Artemisia, la loro terzogenita la coppia sembra infatti essere entrata in un periodo di riflessione. Tornando di fatto da un lungo periodo passato in Australia, doveha portato a termine la sua gravidanza, la donna è tornata a vivere in Italia, a Macherio. Il compagno invece si è recato nella loro casa di Londra.famigliare? Qualche giorno fa, poi, Binns ...

ilgrilloparlan2 : RT @_DAGOSPIA_: ELEONORA BERLUSCONI A PASSEGGIO PER MILANO CON 'L'AMICO' ALVISE RIGO: E IL COMPAGNO? E' RIMASTO A... - _DAGOSPIA_ : ELEONORA BERLUSCONI A PASSEGGIO PER MILANO CON 'L'AMICO' ALVISE RIGO: E IL COMPAGNO? E' RIMASTO A...… -