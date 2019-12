eFootnball PES 2020: Il Marioca si aggiunge al roster di squadre partner (Di giovedì 12 dicembre 2019) Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver siglato una partnership con il Maiorca, il celebre team della prima divisione calcistica spagnola, per eFootball PES 2020. Grazie a questa collaborazione i giocatori del Maiorca verranno scansionati in 3D e riprodotti in ogni minimo dettaglio, dal viso ai tatuaggi, all’interno del gioco. I nuovi visi dei calciatori della squadra spagnola includono quelli di: Salva SevillaManolo ReinaLago JuniorAnte BudimirAleix FebasCucho HernándezTakefusa KuboIddrisu Baba Per celebrare l’arrivo della compagine spagnola all’interno nella famiglia di PES, a partire dal 16 dicembre partirà una nuova campagna che premierà i giocatori di PES* con i seguenti calciatori del Maiorca: Salva SevillaLago JuniorAleix FebasCucho HernándezTakefusa KuboIddrisu Baba *questa promozione ...

