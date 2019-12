Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019)nasce in Norvegia nel Diciannovesimo secolo e oggi è ricordato come uno tra i pittori più rivoluzionari e famosi della storia per il stile unico e inimitabile. Tale stile venne compreso del tutto successivamente alla morte dell’autore e al sorgere del fenomeno dell’Espressionismo. Fu infatti uno tra i primi che attraverso le suee i suoi dipinti anticipò i temi dell’espressionismo, esprimendo all’interno dei suoi quadri sentimenti di dolore, tristezza e nostalgia che provò per le condizioni difficili di salute in cui versavano i familiari, nonché da talune perdite che l’autore subì nel corso della sua infanzia e nella sua adolescenza.: laTra i sentimenti espressi dall’autore all’interno delle suesi possono ricordare: L’angoscia esistenziale del, ovvero il fatto che non possa godersi la ...

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Edvard Munch, Notte stellata, 1922-24, Munch Museum, Oslo, Norvegia.… - notizieit : Edvard Munch: le opere celebri e la biografia del pittore - xfedeless : RT @RaiCultura: ?? L’opera d’arte del giorno Edvard Munch, Notte stellata, 1922-24, Munch Museum, Oslo, Norvegia. #CondividiLaCultura https… -