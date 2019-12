Edelfa Chiara Masciotta, l’ex Miss Italia mostra le cicatrici dopo l’incidente (Di giovedì 12 dicembre 2019) Edelfa Chiara Masciotta, eletta Miss Italia nel 2005, si mostra sui social con le cicatrici dell’incidente di cui è stata vittima lo scorso 19 novembre. La ex reginetta di bellezza, infatti, è stata investita da un’auto a Chivasso (Torino) riportando una frattura al naso. L’incidente di Edelfa Chiara Masciotta Portata in ambulanza all’ospedale Cto e dimessa nel corso della notte successiva Edelfa Chiara Masciotta era stata poi sottoposta a un intervento chirurgico nel reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Chivasso, guidato dal dottor Libero Tubino, punto di riferimento per calciatori e cestisti provenienti da tutta Italia. La ex Miss Italia, moglie dell’ex giocatore granata Alessandro Rosina, aveva diChiarato, come riporta Repubblica: “Sono stata investita sette giorni fa in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male. dopo ...

