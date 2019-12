“E’ ridicola | deve controllare la rabbia e andare al cinema con gli amici” | Trump non

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) E’ stata tirata in ballo anche l’attivista sedicenne Greta Thunberg durante il dibattito sull’impeachment del presidente Donaldin commissione Giustizia della Camera. A menzionare Greta e’ stato il senatore democratico di New York, Hakeem Jeffries, che ha elencato tutte le persone insultate dal presidente, compresa la giovane attivista.oggi ha definito Greta, invitandola a lavorare sul controllo della suae addi piu’ alcon gli amici. “Questo e’ un presidente che attacca chiunque pur di distrarre… ha attaccato John McCain, eroe di guerra. Ha attaccato Mitt Romney, nominato repubblicano nel 2016. Ha attaccato Bob Mueller, marine e professionista stimato delle forze dell’ordine. Ha attaccato il vostro ex Speaker Paul Ryan. Attacca famiglie ‘gold star’ e oggi ha attaccato ...

