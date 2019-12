Dove guardare la finale di X-Factor 2019 se non si ha Sky

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ladi X-anche se non si possiede l’abbonamento a Sky: ecco il canale del digitale terrestre che trasmetterà la diretta, e lo streaming per chi si trova all’estero. Andrà in onda questa sera, giovedì 12 dicembre, l’ultima puntata di X-. Come sapranno gli appassionati del talent show, le precedenti … L'articololadi X-se non si ha Sky è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

davide_vecchi : @MassiFiit @gaiatortora Infatti Gaia ha giustamente scritto 'togliete Renzi'.. Le prime due parole eh. Non in qualc… - jins_cappuccino : @zazziella91 dlkj basta guardare solo dove coincidono la mia e la tua <3 - MatteoSpicuglia : Prendetevi qualche minuto per guardare questo servizio. Parla da solo! Per non dimenticare... Bravo Paolo Maggioni! -