Doppia scossa di terremoto in Emilia Romagna Verifiche in corso | preoccupazione tra gli

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’Italia trema ancora. Stavolta ilha scosso la provincia di Parma, Solignano in particolare quando, dopo le 11 della mattinata di giovedì 12 dicembre 2019, c’è stata unadi magnitudo 3.0. Erano le 11.22 mentre, poco dopo, alle 11.33, c’è stato un altro sisma di magnitudo 2.7. Entrambe le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione. Varano, Valmozzola e Terenzo sono state le zone dove il sisma è stato avvertito maggiormente. Per fortuna, al momento, non si segnalano danni a cose o persone. Il sisma ha avuto profondità di 28 chilometri ed è stato avvertito abbastanza chiaramente in un’area vasta da Salsomaggiore a Fidenza e Parma. Attualmente sono inleper stabilire se ci siano o meno stati danni. Le scosse non sono state particolarmente intense e questo fa ben sperare. Solignano è un comune di 1700 abitanti e si trova sul fiume Taro; ...

