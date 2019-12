Diriyah Tennis Cup 2019 | Fognini sfiderà Monfils | nell’altra semifinale Medvedev-Goffin

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si è chiusa la prima giornata dellaCup, torneo di esibizione che si svolge in Arabia Saudita. Competizione che si svolge in uno stadio da 15 mila persone e con un ricco montepremi, che vede otto giocatori affrontarsi in sfide ad eliminazione diretta fino a domenica, giorno della finalissima. Esordio molto positivo per Fabio. Il ligure ha sconfitto in due set l’americano John Isner in due set con il punteggio di 7-6 6-4. Una bella vittoria del ligure contro il gigante americano, anche se il ligure a fine partita ha parlato di un problema al piede. Adesso inil nativo di Arma di Taggia affronterà il francese Gael. Il transalpino ha superato lo svizzero Stan Wawrinka con un doppio 6-3 dopo poco più di un’ora. Partita sempre in controllo pere sicuramente quella con, visti anche i precedenti, sarà una sfida davvero ...

