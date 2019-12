Dipendente Trotta Bus trova l’auto danneggiata dopo il turno di lavoro

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Brutta sorpresa questa sera, alle ore 21 per undellaBus. Al termine deldi, apprestandosi a riprendere la propria autovettura – una Jeep parcheggiata in via Santa Colomba – l’hata gravemente. Era successo che, a causa di un incidente stradale, un’altra vettura, una Citroen, aveva terminato la sua corsa proprio sulla jeep. Questo fatto ha rinfocolato le polemiche sul divieto, imposto dalla proprietà dellaBus ai dipendenti dell’Azienda, di parcheggiare i mezzi privati all’interno del recinto della autorimessa. Secondo i dipendenti questa decisione dell’Azienda comporta un problema di sicurezza per i beni di loro proprietà, al punto che da tempo ne chiedono la revoca. Solidarietà dalla Uil Trasporti e dal segretario Cosimo Pagliuca che ...

