Diletta Leotta alza la temperatura | “Ma le mutandine?!” Boom per la foto

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019)è tra le donne dello spettacolo più attive su Instagram. Gli scatti sexy della giornalista e conduttrice di Dazn sono ormai proverbiali e se lei non perde occasione di mostrare la sua bellezza mozzafiato sui social, i suoi fan non possono che pendere dalle sue labbra a ogni post. Solo qualche giorno fa la bellaha postato in rete uno scatto pazzesco che la ritrae con un pallone da calcio in mano, in reggiseno e leggings con degli slip da uomo che sbucano dall’elastico dei pantaloni. Come molti sapranno, laè da qualche tempo testimonial di un noto marchio di intimo. Nella, come al solito,è bellissima e, per di più, è anche senza trucco. E i suoi ammiratori hanno dato libero sfogo alla loro fantasia, soprattutto per quel pallone: “’porti tu il pallone?’”, “’Tranquilli ragazzi ne porto tre’’’. “3 palloni in una”. E ancora: “Ma a ...

AndreaFilocomo : RT @GalantoMassimo: Video intervista @tvblogit ad Antonella Clerici: -su Rai1 condurrà un programma di bambini? ('previsto incontro con De… - zazoomblog : Ma le mutandine dove sono? Diletta Leotta scalda i follower con questa foto - zazoomblog : Ma le mutandine dove sono? Diletta Leotta scalda i follower con questa foto -