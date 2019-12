Detenuto straniero recidivo sfregia agente in volto | insorge il Sappe

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Federico Garau Loha creato un'arma artigianale creando la punta ad uno spazzolino da denti: a causa della lacerazione, il poliziotto è finito in ospedale dove, oltre alla suturazione del taglio, attende l'esito degli esami radiodiagnostici Ancora un'aggressione ai danni di undi polizia penitenziaria da parte di un, questa volta l'incresciosa vicenda arriva da dietro le mura del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a Messina. Come raccontato dalla stampa locale, il responsabile, un extracomunitario di 35 anni, si trovava già da circa un mese in isolamento precauzionale, restrizione che comunque non si è rivelata sufficiente ad evitare che potesse rendersi nuovamente protagonista di episodi di violenza in carcere. Già all'interno della struttura detentiva in cui si trovava ristretto prima di giungere a Messina, infatti, si era ...

