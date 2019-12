Delinque nonostante gli arresti domiciliari: uomo finisce in carcere (Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – Sottoposto agli arresti domiciliari, a Roma, M.G. ha continuato a Delinquere. La Polizia di Stato gli ha cosi’ notificato la misura cautelare in carcere e accompagnato a Rebibbia. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante, hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di origine Eritrea emessa dal Tribunale di Roma. Il giovane, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine per una serie di reati contro la persona e il patrimonio, nel febbraio scorso si era reso responsabile, insieme alla sua fidanzata, di una violenta rapina ai danni di un cittadino del Bangladesh, proprietario di un negozio di alimentari. Nell’occasione M.G. aveva colpito ripetutamente la vittima con una sbarra di ferro, calci e pugni impossessandosi poi dell’incasso e degli effetti ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Delinque nonostante