Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Si rivedranno mercoledì per trovare un’intesa i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Salerno e i sindacati deiurbani. Tregua firmata in attesa di trovare un’intesadel corpo di polizia municipale, dopo l’azione di protesta che ieri ha portato i rappresentanti sindacali dei caschi bianchi ad occupare la stanza dell’assessore alla mobilità, Mimmo De. Al termine di un confronto durato quattro ore, l’assessore ha preferito interrompere la discussione provocando la reazione di protesta dei sindacati. Ma, come l’assessore dichiara nell’intervista, ci sono i margini per trovare un accordo con la polizia municipale. L'articolo De: “Pronti adeiurbani” () proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** De Maio: 'Pronti a ragionare sulla #Riorganizzazione dei vigili urbani' (VIDEO) ** - noitre32 : RIDICOLO 'Potreste indagare Salvini', Di Maio disperato, i grillini lo mollano? Lui chiama le toghe Luigi Di Maio s… - augusto_amato : Di Maio perde altri pezzi. Cinque senatori pronti a passare con Salvini -