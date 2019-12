Dazi Usa-Cina | Trump | “Siamo molto vicini a un grande accordo” Wsj | “Pronto a dimezzare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Siamoa unaccordo con la. Loro lo vogliono e pure noi”. Donald, come spesso succede, affida a Twitter l’annuncio di un possibile accordo tra Stati Uniti eche fermerebbe la lunga guerra deiintrapresa dai due Paesi dall’elezione del presidente americano. L’inquilino della Casa Bianca si confronterà con i suoi consiglieri in materia di scambi commerciali nella giornata di giovedì, con l’intento di fare il punto della situazione in vista della scadenza del 15 dicembre, giorno in cui dovrebbero scattare le nuove tariffe nei confronti dei prodotti cinesi. E il Wall Street Journal fa sapere che le basi di un accordo esistono già: cancellare iche dovrebbero partire a metà dicembre e ridurre del 50% quelli esistenti su 360 miliardi di dollari di prodotti Made in China, sempre pronti a rispolverare le ...

