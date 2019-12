Dazi | raggiunto l’accordo commerciale tra Usa e Cina | vola Wall Street

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo un lungo scontro, botta e risposta, minacce e contromisure, le due super potenze economiche hannoun‘intesa sui. L’accordofra Stati Uniti e, a cui Donald Trump ha dato il via libera, evita l’entrata in vigore dei nuoviamericani sul Made in China che sarebbero dovuti scattare il 15 dicembre. A riportarlo è l’agenzia Bloomberg. «Un grande accordo con laè vicino. Loro lo vogliono, e anche noi», aveva twittato il presidente americano Donald Trump facendo crescere l’attesa per l’annuncio ufficiale della Casa Bianca. Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019 I negoziatori statunitensi hanno offerto a Pechino una riduzione del 50% delle tariffe esistenti per circa 375 miliardi di dollari sui beni ...

