Davide Bendinelli | deputato di Forza Italia | passa a Italia Viva

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ildida Fi al gruppo di. Ad annunciarlo è Matteo Renzi, parlando con i cronisti al Senato.″È stato coordinatore diin Veneto, è sindaco (di Garda, in provincia di Verona) e da due anni- ha ricordato il leader di Iv -. È una persona che stimo moltissimo e che da oggi verrà a darci una mano, anche per strutturare Iv in Veneto, dove si gioca una delle partite chiave del 2020 perché o recuperiamo nel nordest o rischiamo di perdere il rapporto con il tessuto produttivo”.

Noovyis : (Davide Bendinelli: il deputato di Forza Italia che passa con Renzi) Playhitmusic - - neXtquotidiano : Davide #Bendinelli: il deputato di Forza Italia che passa con Renzi -