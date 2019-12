Dasha Kina Instagram, spacco audace nel mini dress tradisce dettagli piccanti: «No, va beh…» (Di giovedì 12 dicembre 2019) Sondaggio da tachicardia sull’account Instagram di Dasha Kina: riservata e defilata dal mondo del gossip la modella ucraina lascia che siano le sue immagini a parlare per sé. Il profilo social di quella che è ormai diventata anche una star del web fa il pieno di like e commenti, ma lei sembra perfino ‘sminuire’ tanta avvenenza. “La bellezza sta negli occhi di chi guarda”, ha commentato in uno degli ultimi post condivisi con i followers, ben oltre 633 mila. Incantevole nei lineamenti ed esplosiva nelle forme la venticinquenne di Kiev conquista uomini e donne, attoniti ed esterrefatti innanzi a tanta perfezione. Dasha Kina Instagram: “Ogni foto che posti è la preferita” Impossibile negare la bellezza della Kina: viso e corpo mozzafiato hanno permesso a Dasha di farsi strada nel mondo della moda a soli 18 anni; da allora le passerelle internazionali non possono fare a meno ...

