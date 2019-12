Dal Nepal al Borneo | l’esonero di Ancelotti è sui giornali di tutto il mondo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Quando uno dice che Carloè un allenatore internazionale non immagina che ci sia in questo momento un lettore nelche sta cercando di capire sull’Utusan perché mai il Napoli lo abbia esonerato. E vagliela a spiegare agli abbonati del The Hindu tutta la faccenda dell’ammutinamento… Carloè, letteralmente, su tutti idel. Ma tutti, proprio: dalall’India, dalla Cornovaglia alla Cina. Compresi quelli dove lo intuiamo solo, perché il nostro ebraico non è proprio fluente. E una cortesia ci fa il Shin Min Daily News cinese a non lasciare De Laurentiis in ideogrammi. L’Arab Times, Le Telegramme dell’Ouest Cornouaille, il Correjo de Manha, ma anche l’Hindustan Times, il Manila Times, o il Jyllands Posten (ma loro sono danesi e non vale, è troppo facile). Il “sack” di uno dei tecnici più ...

