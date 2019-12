Dal matrimonio di Priyanka Chopra e Nick Jonas la nuova serie Amazon sulla tradizione

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019)si sono sposati in India lo scorso dicembre e da quelle fiabesche nozze durate una settimana sta per nascere unatv per. Non si tratta di unafictional ma di una sorta di docu-reality dedicato al Sangeet, una storicaindiana pre-matrimoniale. La coppia sta sviluppando il progetto, ancora senza titolo, conStudios: l'idea di fondo è quella di seguire coppie di promessi sposi mentre si preparano per il loro Sangeet, la festa che si svolge la sera prima delle nozze alla presenza di amici e familiari che partecipano a canti e balli in onore dei futuri marito e moglie. Laracconterà non solo la tradizionale festa di nozze, ma anche la sua preparazione con le prove delle esibizioni, studiate con l'aiuto di un team di coreografi, stilisti e direttori creativi delle star. Le riprese, fa sapere Variety, si ...

OptiMagazine : Dal matrimonio di #PriyankaChopra e #NickJonas la nuova serie #AmazonPrimeVideo sulla tradizione indiana del… - guig73 : RT @ImJamesTheBond: .@nailainayat: Pakistan: Huma Younus, 14enne cristiana di Karachi, rapita, convertita con la forza all'Islam e sposata… - SanremoAncheNoi : RT @marcelloCirillo: Alla presentazione del libro RESTA L' AMORE INTORNO... scritto da Fabiola Sciabbarrasi e Mapi Danna, racconta I suoi 2… -