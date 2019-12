Cuneo Ricerca di sponsorizzazioni per le attività svolte presso il Palazzo dello Sport

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Comune diintendere, mediante procedura ad evidenza pubblica, soggetti esterni all’amministrazione comunale quali enti, organismi e soggetti

Pismoinside : RT @LaStampa: I linfomi ora hanno un nemico in più: la ricerca di una giovane specialista di Dogliani all’Istituto tumori di Milano https:/… - innox1960 : RT @Giacinto_Bruno: I linfomi ora hanno un nemico in più: la ricerca di una giovane specialista di Dogliani all’Istituto … - lucas04106001 : RT @Giacinto_Bruno: I linfomi ora hanno un nemico in più: la ricerca di una giovane specialista di Dogliani all’Istituto … -