Cristina Marino incinta di Luca Argentero | “Momento delicato | avremmo preferito non dirlo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo avere annunciato via Instagram la sua gravidanza,fa sapere che avrebbetenere per sé ancora per qualche tempo la notizia della dolce attesa. Sui social, la modella appassionata di fitness ha raccontato che, insieme al compagno, hanno deciso di rendere di dominio pubblico questo momento per evitare che fosse qualcun altro a farlo al posto loro. Potendo scegliere, sarebbero rimasti in silenzio ancora a lungo: Noi siamo al settimo cielo, siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia, anche se confesso cheessendo un momento così intimo easpettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile. Abbiamo deciso di anticipare certi giornaletti che non sempre dicono le cose giuste e soprattutto abbiamodirvelo noi con amore. I corsi sportivi diin gravidanza Da ...

