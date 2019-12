Cristiano Ronaldo | tenero papà | «Innamorato della mia principessa»

Leggi la notizia su vanityfair

Se Cristiano Ronaldo si sia davvero sposato in Marocco con Georgina Rodriguez, ancora non è chiaro. Di sicuro però ha un istinto paterno parecchio spiccato, quasi come il suo istinto del gol. Ma se sul campo di calcio è un killer spietato, in grado di scaraventare in rete decine di palloni ogni anno, con i quattro figli è un genitore affettuosissimo, che si presta spesso a giochi e tenerezze di ogni genere. Così, dopo le «gare» di scatti insieme al primogenito, Cristiano Jr., e quelle di «lanciopallina» con il piccolo Mateo, ecco il fenomeno portoghese in una sfida all'ultimo bacio con la figlia Alana Martina, due anni appena compiuti.

