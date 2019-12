Crisi di Alitalia | l’importanza di una visione imprenditoriale

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ladi, si sa, ha radici lontane. Correva l’anno 1997, quando il mercato europeo del trasporto aereo veniva liberalizzato. Risalgono proprio da qui i primi problemi per la compagnia di bandiera italiana. Infatti,si ritrova per la prima volta ad avere a che fare con la concorrenza. Il risultato: se nel 1994, prima della liberalizzazione, deteneva stabilmente una quota di mercato in Italia pari all’80%, attualmente la stessa si attesta sul 14%. Insomma, da leader indiscusso del mercato italiano, a seconda compagnia della penisola, alle spalle di Ryanair., le cause dellaIn primo luogo, l’apertura del mercato ha avuto, indubbiamente, il merito di aumentare il numero di voli in Italia, infatti si è assistito a una crescita vertiginosa dei passeggeri, passati dai circa 53 milioni del 1997 ai 184 milioni del 2018. Il mercato solo in Italia, è più che ...

