Cricket | ICC Cricket World Cup Challenge League 2019 | Bermuda-Italia 180-181 5 Azzurri

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L‘centra la seconda vittoria nella quinta ed ultima giornata della ICCCup: glibattonoper 181/5-180, chiudendo al terzo posto il primo dei tre gironi che promuoverà la prima classificata ai Play-Off per la Coppa del Mondo che si giocherà in India nel 2023. In Oman primeggia l’Uganda, che vince tutte le sfide ed ospiterà la seconda tornata di gare tra luglio ed agosto del 2020, in contemporanea con i Giochi Olimpici di Tokyo. A Mascate seconda piazza per Hong Kong, quarto posto per Jersey, quinto per il Kenya, sesto ed ultimo per. Di seguito tutti i risultati: Uganda-Jersey 248/8-223 Hong Kong-294/7-291/8-Kenya 211/6-210 Kenya-Uganda 253/6-254/7 Jersey-Hong Kong 173-177/6 Jersey-280/8-158 Uganda-211/3-208-Kenya pareggio tecnico per pioggia-Hong Kong pareggio tecnico ...

NicolaSbetti : RT @FedCricket: Quando dopo 32 punti in 9 lanci validi decidi che beh... anche basta???????????? ???? Il wicket di Luis #DiGiglio?? #Cricket #wicke… - paologirardi82 : RT @FedCricket: Quando dopo 32 punti in 9 lanci validi decidi che beh... anche basta???????????? ???? Il wicket di Luis #DiGiglio?? #Cricket #wicke… - FedCricket : Quando dopo 32 punti in 9 lanci validi decidi che beh... anche basta???????????? ???? Il wicket di Luis #DiGiglio??… -