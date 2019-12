Così il Mes ha spaccato il Movimento 5 Stelle

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un’enorme crepa è apparsa sul logo del. A differenza del passato, quando varie scaramucce avevano alimentato tensioni in seno al partito, adesso la situazione è decisamente più seria, se non altro perché ci sono in ballo questioni di fondamentale importanza come la tenuta del governo giallorosso e il futuro dell’Europa. Già, perché ieri la creatura di Beppe Grillo è riuscita a sfuggire alla logica per la quale era stata creata (cioè combattere contro i “poteri forti”) abbracciando al tempo stesso proprio quelli che avrebbero dovuto essere i suoi nemici numero uno: i tecnocrati di Bruxelles. Certo, non tutti i grillini sono stati ipnotizzati dal premier Giuseppe Conte, che in occasione delle comunicazioni sul Mes ai due rami del Parlamento ha usato l’ennesimo gioco di prestigio per incantare la platea eludendo i punti più caldi all’ordine del giorno. Eppure ...

borghi_claudio : @RaphaelRaduzzi Raphael, io ti voglio bene, ma se volevate dire che questa formulazione del MES non vi stava bene e… - LegaSalvini : ++ ?? 5STELLE VERSO IL 5% ++ PER LA POLTRONA I GRILLINI VENDONO L'ANIMA VOTANDO INSIEME AL PD SUL MES Dovevano riv… - CarloCalenda : Il #MES è la nuova arma di distrazione di massa. Salvini si aggira per le TV dicendo balle e nessuno sa bene di cos… -