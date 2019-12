Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019)regina dei social. La splendida ballerina di Amici di Maria De Filippi fa impazzire tutti con i suoi scatti sempre più bollenti. Nell’ultimo scatto postato su Instagram lasi mostra in. Ovviamente quell’immagine ha “steso” tutti. “Oggi si scatta

marattin : Quando mi chiedono “ma questa maggioranza non starà litigando troppo?” rispondo sempre così. - berlusconi : Un governo responsabile non si perde in recriminazioni sulle responsabilità passate, ma chiede l’aiuto di tutti, pe… - Noovyis : (“Così è troppo però”. Reggiseno di pizzo, mutandine e basta: Lorella Boccia, la foto da svenire) Playhitmusic -… -