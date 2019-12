Cosa sappiamo della sparatoria a Jersey City

Leggi la notizia su ilpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Uno dei due aggressori – che hanno ucciso almeno 4 persone – aveva pubblicato materiale antisemita ed era collegato a un movimento religioso estremista

raistolo : 1 milione di euro buttati via per “sperimentare” una cosa che sappiamo già essere pericolosa e che tutti gli altri… - _arianna : Siria, l’attacco chimico contro la popolazione di Douma e le responsabilità di Assad. Cosa sappiamo - danieledvpd : RT @florastr: vorrei svelare 1a cosa m/import/dopo il referendum'16 quando q/che hanno brindato x la vittoria del NO contro il loro stesso… -