Cosa dice il Tribunale di Roma sulla riattivazione della pagina Facebook di Casapound

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) In data odierna è stata reso noto il provvedimento deldiin merito al caso “” dove si obbliga al social network di riabilitare laItalia e il profilo personale di Davide Di Stefano. Il testo è stato pubblicato direttamente da Il Primato Nazionale. Ci sono due elementi da tenere in considerazione nel provvedimento. La prima riguarda come viene concepitonell’ambitocomunicazione e la politica, l’altro riguardo alle regole contrattuali. Ciò che preme di più a Davide Di Stefano e aè quella relativa al ruolo die la politica. Simone Di Stefano lo evidenzia in un suo tweet: Di che provvedimento stiamo parlandoe Davide Di Stefano hanno presentato un ricorso d’urgenza – ricorso ex art.700 c.p.c. – che si qualifica come una «misura ...

lucasofri : Ho l’impressione che in buona o cattiva fede alcuni qui non abbiano capito. Si sta parlando del giudicare il fondam… - matteosalvinimi : #Salvini su #Mes: ci devono dire se si può modificare il testo o meno. Qualcuno dice una cosa, altri dicono altro.… - borghi_claudio : @udogumpel Caro @PillerGumpel pensi un po', questa cosa che il 95% dei fondi sono andati alle banche tedesche e fra… -