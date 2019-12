Corridoi dall’Albania di Armi e droga, arrestate 20 persone (Di giovedì 12 dicembre 2019) arrestate 20 persone a Bari, trafficavano Armi e droga dall’Albania. Sotto sequestro tonnellate di marijuana, pistole e mitragliatori. Operazione in corso da parte della Guardia di Finanza del Gico di Bari. Il giudice per le indagini preliminari di Bari, ha infatti emesso una sentenza di custodia cautelare – che i militari stanno eseguendo in questi … L'articolo Corridoi dall’Albania di Armi e droga, arrestate 20 persone proviene da www.meteoweek.com.

