Control eletto Game of the Year da IGN.com (Di giovedì 12 dicembre 2019) Mentre i The Game Awards 2019 sono in programma per questa notte, o meglio alle ore 2:30 italiane del 13 dicembre, alcuni portali specializzati hanno già assegnato i loro premi.Come IGN.com, che ha eletto l'apprezzato Control di Remedy Entertainment Game of the Year. Secondo la testa, dunque, il gioco dell'anno è la particolare avventura con protagonista Jesse Faden.Per ringraziare IGN.com per il premio ricevuto, Sam Lake e Remedy hanno pubblicato un video su Twitter. Leggi altro...

