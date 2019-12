Conte arriva al panettone | ma la sorte del governo è legata all’Emilia-Romagna

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 12 dicembre 2019) (Foto: Fabio Cimaglia/LaPresse) Lo scoglio del Mes, il meccanismo europeo di stabilità, è superato. Sembrava dovesse andare peggio, molto peggio, e invece sul campo rimangono “solo” quattro voti di altrettanti senatori del Movimento 5 stelle. Sono Grassi, Urraro, Lucidi e ovviamente Paragone. Con ordine, prima alla Camera e in serata a Palazzo Madama il documento che dà via libera al presidente del Consiglio Giuseppeper partecipare al Consiglio europeo di oggi e domani con più serenità, pur senza firmare nulla ma neutralizzando veti di principio, è passato con margini abbastanza ampi: 291 sì contro 222 no a Montecitorio e 164 sì e 122 no al Senato. Un punto bisogna riconoscerlo, a: il suo lavoro di mediazione è efficace, la sua tenuta e perfino il suo carisma in aula notevole anche quando il clima, come ieri, è incandescente. Sembra quasi un premier che si nutre del ...

MarisciaFox : RT @fcin1908it: Inter-Vidal, Conte spinge: lo vuole già all'inizio di gennaio. E arriva una novità inaspettata - - fcin1908it : Inter-Vidal, Conte spinge: lo vuole già all'inizio di gennaio. E arriva una novità inaspettata -… - zenzero20 : RT @gustinicchi: che aveva preso?', chiede Borghi rivolto al premier. Si arriva così alla conclusione, tra gli applausi crescenti che si le… -