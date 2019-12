Colombia | italiano arrestato all’aeroporto con una bimba di 18 mesi | “Traffico di minore”

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Scandalo in, dove un cittadinodi 49 anni, Mirco Coccato, è stato fermato dagli agenti dell'ufficio migrazione all'aeroporto di Cartagena de Indias, dove si trovava per partire per Amsterdam insieme a una neonata di 18che non era sua figlia. Dopo aver scoperto alcune irregolarità sui documenti, è arrivata la madre biologica dellache ha confermato: "L'ho data a lui affinché potesse avere una vita migliore".

