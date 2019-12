“Colazione in Centro”, al via l’iniziativa dedicata ai pazienti affetti da sclerosi multipla (Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Una corretta alimentazione insieme ad un regime di vita sano sono di rilevante importanza per la qualità di vita del paziente affetto da sclerosi multipla. Sarà questo il tema dell’evento “Colazione in Centro”, in programma venerdì 13 dicembre 2019, alle ore 16, presso la sala del Ristorante Pizzart, in via Rosario 14, Battipaglia. l’iniziativa, organizzata da Biogen insieme con l’Associazione Italiana sclerosi Multipla (Aism), l’Associazione Smascheriamoci e dal Centro Aziendale sclerosi Multipla della U.O. di Neurologia dell’Ospedale Maria SS. Addolorata di Eboli, nell’ambito della annuale manifestazione natalizia del Centro, è aperta a pazienti, familiari, volontari, operatori e a tutti coloro interessati a specifici aspetti della sclerosi multipla. L’incontro verterà su informazioni e consigli su una corretta ...

