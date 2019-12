Clima | Unione Europea divisa sulla transizione energetica | obiettivo 2050 a rischio | e

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il Green deal lanciato ieri da Ursula von der Leyen come atto fondante della legislatura, rischia di incagliarsi in Consiglio. I leader dei 27, che hanno affrontato il tema come primo punto in agenda nel pomeriggio, sono entrati al vertice gia’ divisi sull’di raggiungere la neutralita’tica nel. E il tema del nucleare ha aumentato le tensioni. Il blocco dell’Est, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, minaccia di fermare le conclusioni del summit se non ci saranno sufficienti garanzie per i fondi che dovranno servire alla. E anche l’Italia, oltre a chiedere il massimo di flessibilità possibile sugli investimenti ‘verdi’, fino ad arrivare allo scorporo dal calcolo del deficit, cerca la strada per ottenere fondi che servano alla riconversione di settori chiave dell’economia del Paese, a ...

