Clima: appello degli scienziati contro la crescita della produzione di carne (Di giovedì 12 dicembre 2019) Per far fronte all’emergenza Climatica entro i prossimi 10 anni la produzione di carne da allevamenti non dovrà più aumentare. E’ l’appello lanciato da un gruppo di circa 50 scienziati in una lettera pubblicata sulla rivista Lancet Planetary Health. Gli studiosi chiedono ai governi dei paesi più ricchi di fissare una data entro la quale l’aumento della produzione di bestiame si deve fermare perché questa rappresenta al momento una fonte significativa e in rapida crescita di emissioni globali di gas serra. I bovini e le pecore emettono grandi quantita’ di metano e sono la causa della distruzione delle foreste utilizzate per creare pascoli e far crescere cereali con cui nutrire gli animali in allevamenti intensivi. Gli scienziati di tutto il mondo concordano sul fatto che andrebbero significativamente ridotte le emissioni di anidride carbonica per ...

