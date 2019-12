Ciclismo su pista | Brisbane 2019 | la presentazione del penultimo appuntamento di Coppa

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019)didel Mondo super i nostri azzurri, nonché ultima tappa di questoprima delle meritate vacanze natalizie che li introdurranno verso i Mondiali di Berlino, ma soprattutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le nostre nazionali dird gareggeranno da domani, venerdì 13 dicembre, a domenica 15 in occasione della quinta tappa didel Mondo di. Occhi puntati sui due giovani quartetti dell’Inseguimento a squadre, che saranno formati dai ragazzi del CT Marco Villa: Liam Bertazzo, Carloalberto Giordani, Jonathan Milan e Stefano Moro; mentre le ragazze del CT Dino Salvoldi saranno: Martina Fidanza, Vittoria Guazzini, Martina Alzini ed Elisa Balsamo. Vi ricordiamo che attualmente la Nazionale Italiana è matematicamente qualificata per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in sei prove, tre per gli uomini e tre per le donne, precisamente ...

