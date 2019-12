Ciclismo | niente Classic Series nel 2020 L’UCI rinvia il nuovo progetto | partiranno nel

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ledovevano essere una delle grandi novità della riforma UCI attesa nel, fortemente volute dal presidente David Lappartient. L'opposizione da parte dell'AIGCP (associazione dei team) e una mancanza di consenso generale, secondo quanto riporta Cyclingnews, però, hanno costretto l'organo che gestisce ilmondiale are il. Al momento ledovrebbero, dunque, vedere la luce nel 2021 e non nel. Ma considerata la vera e propria guerra in corso tra l'UCI e le squadre, potrebbero esserci sviluppi nei prossimi mesi che cambieranno ulteriormente le carte in tavola.

