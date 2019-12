Ci risiamo | domani c’è vento | il Comune di Napoli chiude le scuole

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Illedi. Di nuovo.non si va a scuola a causa del meteo, per la quinta volta da quando è cominciato l’anno scolastico. L’ha ufficializzato a suo modo – cioè su Instagram – il sindaco Luigi de Magistris. Sbagliando in un primo momento anche la data del post, evidentemente facendo “copincolla” da uno dei tanti annunci del genere dati a novembre, quando gli studenti restarono a casa per ben 4 giorni in una settimana., ufficialmente, sula Protezione Civile ha fatto scattare l’avviso di allerta meteo gialla “per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 12:00 di venerdì 13 dicembre 2019 fino alle ore 9:00 di sabato 14 dicembre 2019, salvo ulteriori valutazioni”. Ma come ha più volte spiegato de Magistris, non è una questione di colore delle allerte. C’è. E ase ...

