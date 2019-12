Chiama la moglie | ma risponde il bambino | “Mamma dorme in bagno” | ma è morta

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dramma nel napoletano, dove una 34enne èmentre si trovava in casa. Il marito ha provato a contattarla, ma ha risposto il figlio che avrebbe detto che la madre stavando. Inutili i soccorsi: la donna era incinta del terzo figlio. Il marito lava, poi ha risposto il figlio La tragica storica arriva da Giugliano, paese facente parte della città metropolitana di Napoli. Qui, riporta Il Mattino, il 118 è intervenuto per soccorrere una donna dopo lata del marito, che a sua volta però era stato allertato nel più tragico dei modi.L’uomo infatti si trovava al lavoro e aveva provato are ripetutamente la, che nonva. All’ennesimo tentativo, verso le ore 13 di ieri, ha risposto il figlio più grande, di soli 4 anni. Al padre avrebbe detto:stando in bagno per terra“. L’uomo a quel punto si sarebbe precipitato a casa. La...

fattoquotidiano : Massa, uccise la moglie e poi si suicidò: l’Inps chiede un risarcimento di 124mila euro alle figlie. Mattarella chi… - Agenzia_Ansa : Nel 2013 ferì un uomo, uccise la moglie e si suicidò, ora l'Inps chiede il risarcimento di 124mila euro alle figlie… - edilcapsrl : RT @CaputaLuca: Oggi è giorno di visita medica annuale per il lavoro. Qui è quando Ahmed, detto Carlo, chiama sua moglie per informarla tut… -