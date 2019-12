Chi è il nuovo fidanzato di Madalina Ghenea? L’uomo più ricco d’Italia FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019)avvistata con il. Ma sapete chi è l’uomo che ha fatto battere il cuore della modella? Il piùd’Italia. Per l’esattezza pare si tratti del figlio del più possidente italiano. Stiamo parlando del 24 enne Leonardo Del Vecchio Jr., figlio del fondatore di Luxottica. A svelare la clamorosa nuova love story è stato il settimanale Chi, che ha sorpreso la valletta di Sanremo 2016, con uno dei rampolli più ambiti. Ildi, secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, sarebbe Leonardo Maria Del Vecchio. Classe 1995, laureato in Economia e lavora nell’azienda fondata dal padre Leonardo Del Vecchio Senior. Pare che la relazione tra i due andrebbe avanti da qualche mese e i due sarebbero molto affiatati. Chi è ildie ilsarebbero stati paparazzati a ...

LegaSalvini : ++ È ARRIVATO IL NUOVO LIBRO DI ARMANDO SIRI 'FLAT TAX - FASE II' ++ Chi fosse interessato al libro può cliccare su… - _Irwin_smile_ : Questa notte chi farà nottata per ascoltare il nuovo album di questo splendore? Io sicuro, e non vedo l’ora… - annapres70 : RT @annapres70: È mattino, è un giorno nuovo. Concentrati su quello che hai, non su quello che manca. Guarda al futuro, non più al passato.… -