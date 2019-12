Che tempo che fa | puntata del 15 dicembre 2019 | tra gli ospiti Roberto Benigni

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) (IN AGGIORNAMENTO)Domenica 15su Rai 2 andrà in onda la dodicesimadella stagione/20 di Cheche fa condotto da Fabio Fazio. Al suo fianco come sempre ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. L'appuntamento in prime time è preceduto alle ore 19.40 da CheChe Farà, al suo interno gli sketch di Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. Cheche fa,del 15In occasione dell'uscita del nuovo adattamento cinematografico del classico di Collodi Pinocchio nelle sale a partire dal 19, saranno in studio il regista Matteo Garrone e(nel film avrà il ruolo di Geppetto).Cheche fa,del 15: tra glipubblicato su TVBlog.it 1219:16.

Pontifex_it : Chiediamo al Signore, in questo tempo di Avvento, di ravvivare in noi la fede in Cristo che viene per salvarci, per… - borghi_claudio : Più di 300k visualizzazioni per il video del mio discorso oggi alla Camera sul MES. Bene! Significa che in tanti si… - borghi_claudio : @martoranapiero No il MES non è ancora passato perché grazie al fatto che abbiamo fatto esplodere il caso ci sono d… -