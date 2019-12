Che Fine Ha Fatto Bernadette? Richard Linklater alla ricerca di Cate Blanchett

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Forse è l’ambientazione in Antartide o l’apparente aria da feel good movie per famiglie che avrà spinto la Eagle Pictures a distribuire CheHa? a ridosso delle feste natalizie. Trattandosi di un film di– ricordiamo che il penultimo, amaro Last Flag Flying da noi non è nemmeno uscito – le cose non stanno esattamente così.è un autore che è riuscito a mantenere la sua cifra di cineasta indipendente: scultore del tempo (la trilogia Before, Boyhood), indagatore di nostalgie impalpabili (Tutti Vogliono Qualcosa), sperimentatore (i film in rotoscope Waking Life, A Scanner Darkly), narratore di personaggi eccentrici (School Of Rock, Bernie). Eccentrica è senza dubbio la protagonista di CheHa?, interpretata da, che conduce a Seattle, in una enorme casa in gran parte decadente ma con poche stanze ...

