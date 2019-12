Che cosa hanno in comune i possessori di PlayStation 4 ed i giocatori di Overwatch? La

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Pornhub ha di nuovo stilato le statistiche di fine anno e, se siamo qui per parlarne, vuol dire che in un certo qual modo interessa anche il mondo del gaming.Secondo quanto rivelato dal sito web, per quanto riguarda il traffico su console, la piattaforma più utilizzata risulta essere4, con il 51,5% dei fruitori. Il 34,7% degli utenti utilizza Xbox One, mentre lo 0.4% riesce ad accedere al sito utilizzando un Nintendo 3DS.Nel 2019è stato il gioco più ricercato sul sito, con un aumento dell'8% su base annua, battendo inoltre Fortnite, piazzatosi al secondo posto. Apex Legend, che è stato cercato molte volte all'inizio di quest'anno, è rimasto popolare e si è attestato al quinto posto. Wraith è stato uno dei personaggi più cercati, così come i Khajit di The Elder Scrolls. Stessaper quanto riguarda i Pokémon: Pikachu e Missy sono i due personaggi principali ...

