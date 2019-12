Chat a tema Star Wars su Messenger | come ottenere sticker e filtri

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 12 dicembre 2019) (Foto: Facebook) Anche Facebookrende omaggio a: l’ascesa di Skywalker, il nuovo attesissimo episodio della celebre saga di fantascienza in uscita il 18 dicembre in Italia. Sull’applicazione di messaggistica istantanea sono apparsi contenuti specialiadesivi per lain realtà aumentata per la fotocamera e per le videochiamate. Ma solo per un periodo limitato di tempo. La febbre di Guerre Stellari contagia dunque anchedi Facebook che dedica la sua iniziativa esclusiva alla nuova pellicola, che nelle scorse settimane è già stata protagonista di numerosi gadget ufficializzati in occasione dell’appuntamento del Triple Force Friday oltre che di una versione speciale del top di gamma Samsung Galaxy Note 10 Plus. (Foto: Facebook) Suappariranno emoji di reazione da pubblicare per mostrare il proprio stato ...

