Champions League – Ecco quali potrebbero essere gli avversari delle italiane

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Ottavi di finale: gli accoppiamenti più probabiliin corsae i sorteggi di lunedì 16 dicembre. Juventus, Napoli e Atalanta conosceranno lee verso gli ottavi di. Ma se per il sorteggio di Nyon manca ancora qualche giorno, il gioco a incastri dei paletti regolamentari (per esempio due squadre dello stesso Paese non possono incontrarsi agli ottavi, così come due squadre che erano nello stesso girone) epercentuali ci dà un’idea su chiincontrare lesecondo il calcolo della probabilità.potrebbegli scenari secondo il portale sportmediaset.it: La Juventus ha il 21,67% di probabilità di pescare il Chelsea ma anche il Real Madrid (21,58%) non è distante. Tante chance pure per Tottenham (20,71%) e Borussia Dortmund (20,02%). Il Lione è quinta in ...

