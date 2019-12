Champions League 2019-2020 | sorteggio ottavi | possibili avversarie Juventus | Napoli ed

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo le partite di ieri sera si sono riempiti anche gli ultimi due posti vacanti per i sorteggi deglidi finale delladi calcio, che si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera. Tra le squadre italiane laha chiuso al primo posto nel girone, mentre Atalanta esono finite al secondo, infine l’Inter è stata retrocessa in Europa. LEDELLE ITALIANE Lapotrebbe incrociare Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, Lione o Chelsea, mentre ilaffronterà una tra PSG, Bayern, Manchester City, Barcellona, Lipsia e Valencia, infine l’Atalanta pescherà tra PSG, Bayern, Liverpool, Barcellona, Lipsia e Valencia. CHI INCONTRARE Per lai sorteggi più morbidi dovrebbero essere quelli con Lione o Tottenham, mentre per Atalanta ele speranze si chiamano Valencia o ...

OptaPaolo : 1 - In Champions League l' #Atalanta è la prima squadra a passare alla fase a eliminazione diretta dopo aver perso… - juventusfc : KICK-OFF! |??| #FINOALLAFINE BIANCONERI! ?? Per chiudere al meglio uno splendido girone di #UCL! LIVE MATCH ??… - Eurosport_IT : L'ITALIA TORNA GRANDE IN EUROPA! ???????? Juventus, Napoli e Atalanta: c'è ancora tanta Italia agli ottavi di finale d… -