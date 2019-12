Centrocampo top e ode alla panchina | Strega a Livorno con fiducia

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Piedi ben saldi per terra e sguardo a un passato che non ha vissuto in prima persona. Filippo Inzaghi sembra impermeabile alle lusinghe (“Quelle saremmo ben lieti di riceverle a maggio”) e tiene tutti sulla corda. A, dice, non sarà affatto semplice avere la meglio di un avversario dalle grandi motivazioni. “Lo scorso anno il Benevento al Picchi è andato incontro a una brutta sconfitta – ricorda rispolverando spiacevoli immagini – se non scenderemo in campo con il giusto atteggiamento perderemo di sicuro”. Se non altro l’allenatore giallorosso ha fornito un piccolo indizio su quello che sarà l’assetto da utilizzare contro i labronici. Le sue parole suonano come una conferma sul modulo utilizzato nelle ultime settimane, quando ha deciso di passare dal 4-4-2 al 4-3-2-1. Stavolta mancherà ...

