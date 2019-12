Centro Operativo Comunale | alle 18 | 30 apertura d’urgenza

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – In vista della arrivo della forte ondata di maltempo prevista per domani,18.30 aprira’ ilnella sede della Protezione civile di Roma Capitale. È quanto si apprende dal Campidoglio. Nella giornata di domani sono attesi temporali e venti di burrasca, in particolare nella zona del litorale dove c’e’ il rischio di forti mareggiate. L'articolo18:30d’urgenza proviene da RomaDailyNews.

